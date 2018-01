%%%Jeremy Glück neu an Bord bei Frankonia%%%

Jeremy Glück verstärkt ab dem 15. März 2018 neben Jutta Warmbier die Geschäftsführung des Jagd- und Sportwaffenvertriebs Frankonia Handels GmbH & Co. KG aus dem bayrischen Rottendorf. Während Glück für die Bereiche Werbung/Marketing, E-Commerce, IT, Business Intelligence, Finanzen/Controlling sowie Kundenbetreuung und Human Resources verantwortlich ist, fallen Verkauf Großhandel, Filialen, Frankreich, Logistik, Disposition/Einkaufssteuerung, Waffenabwicklung und Einkauf in den Verantwortungsbereich von Warmbier.

1996 hat Glück seine Karriere in der MediaMarktSaturn Retail Group begonnen, wo er 16 Jahre lang in Führungspositionen tätig war, beispielsweise als Geschäftsführer der Media-Saturn E-Business GmbH im Bereich Strategie. 2013 wechselte er als Geschäftsführer der Cyberport GmbH zur Burda Gruppe und verantwortete dort die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalstrategie. Seit 2016 war Glück als Berater für Themen wie digitale Transformation, Multichannel-Strategie und E-Business für unterschiedliche Unternehmen tätig.



Jeremy Glück tritt bei der Tochter der Otto Group die Nachfolge von Marcus Leber an, der den Posten auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2017 verlassen hatte.



Die 1949 in Deutschland gegründete Otto Group mit Sitz in Hamburg ist heute eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 49.600 Mitarbeitern und einem Online-Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.