%%%Knorr Bremse AG: Alexandra Bufe grüßt als neue Pressesprecherin und Leiterin Unternehmenskommunikation %%%

Alexandra Bufe leitet seit Anfang 2018 als Vice President Corporate Communications die Unternehmenskommunikation bei der Knorr Bremse AG in München. Die 47-jährige Bufe, die zuletzt als selbständiger Kommunikationsberaterin aktiv war, folgt auf Dr. Detlef Hug, der seit Anfang 2018 als Leiter Unternehmenskommunikation auf der Pay-roll der Thüga AG in München steht.

Alexandra Bufe, die in Bayreuth, London und München studiert hat, bringt rund 20 Jahre an PR-Know-how mit. Sie war unter anderem Head of Corporate Communications & Investor Relations bei der Pfleiderer AG sowie Communications Manager bei Thyssen Krupp, ehe sie Anfang 2010 als Head of Media Relations in Dienste der Munich-Re-Tochter Ergo trat. Anfang 2014 machte sie sich selbständig.

Bei der Knorr Bremse AG wird Alexandra Bufe von dem Quartett Eva Doppler (Presse- & Öffentlichkeitsarbeit), Christiane Murr (Fachpresse Systeme für Nutzfahrzeuge), Carina Smid (Fachpresse Systeme für Schienenfahrzeuge) und Maron Brandhuber (Websites & Social Media) unterstützt.