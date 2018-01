%%%Fabian Ziemer wechselt vom TDS Tennis Deutschland Service zu Lagardère PLUS %%%

Fabian Ziemer, 37, geht zum 15. Februar bei der Agentur für Partnership Marketing Lagardère PLUS an Bord. Dort wird er am Standort München als Director Client Management einen Kundenkreis ganzheitlich verantworten. Zudem soll er neben Managing Director Thomas Kahl die strategische Kundenführung und -weiterentwicklung unterstützen.

Bislang agierte Ziemer als Head of Marketing & Digital Communication bei der TDS Tennis Deutschland Service GmbH mit Sitz in München. Bei TDS kümmerte ich unter anderem um die Vermarktung und strategische Ausrichtung des Tennisspieler-Portals mybigpoint.com.