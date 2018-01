%%%Truffle Bay Management Consulting erweitert das Führungsteam%%%



Mo Toutoungi, Sebastian May und Christopher Wünsche (v.l.) bilden das neue Truffle Bay-Führungstrio (Foto: Truffle Bay Management Consulting)

Die Münchener Beratungsfirma Truffle Bay Management Consulting und The Hamptons Bay Design Company bauen ihre Führungsspitze aus: Sebastian May, 34, ist zum Managing Partner, Mo Toutoungi, 40, zum Kreativdirektor berufen worden.

In seiner neuen Funktion verantwortet May die strategische Markenberatung. Gemeinsam mit Christopher Wünsche, 54, Gründer und Mehrheitsgesellschafter von Truffle Bay und The Hamptons Bay Design Company, wird er die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben. May, bereits seit 2011 bei Truffle Bay, durchlief verschiedene Stationen in Marketing, Werbung und Kommunikationsberatung bevor er von 2008 an als Berater für Interbrand in München, London und Zürich für internationale Kunden im Einsatz war. Er studierte Internationale BWL und hält einen Master in Strategischem Marketing der Universität Maastricht.

Dritter im neuen Führungstrio der Münchener ist Mo Toutoungi, seit Anfang 2017 bei The Hamptons Bay Design Company. Er verstärkt die Kreation mit seiner ausgewiesenen Digitalexpertise. Vor seinem Einstieg bei The Hamptons Bay Design Company betreute Toutoungi bei People Interactive in Köln die Online-Auftritte von Deutsche Telekom, Lufthansa und Miele. Zuvor arbeitete er im Bereich Branding & Design bei Interbrand in Amsterdam und Köln. Toutoungi studierte Design in Utrecht an der School of the Arts.

"Mehr denn je ist es unser Anspruch, namhafte Unternehmen auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene bei Transformationsprozessen wie Fusionen, Abspaltungen oder strategischen Neuausrichtungen in strategischen Markenfragen zu unterstützen und Naming-, Positionierungs- oder Implementierungsprojekte erfolgreich umzusetzen", sagt Wünsche.