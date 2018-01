%%%Birkenstock-Kosmetik: Wolfgang Kelz ist Head of Sales EMEA%%%

Wolfgang Kelz ist der neue Head of Sales EMEA der Birkenstock Cosmetics GmbH & Co. KG in Landshut und hat damit bereits zum Launch der Birkenstock-Natural-Care-Kosmetik im Dezember die Vertriebsleitung Europe, Middle East und Asia übernommen. Der 43-Jährige gebürtige Österreicher war zuvor unter anderem mit dem nationalem sowie internationalem Vertrieb und Markenaufbau verschiedener Mode- und Kosmetikunternehmen betraut. Bei Birkenstock Cosmetics soll er nur die neue Marke mit ihrem zertifizierten Naturkosmetik-Sortiment weltweit etablieren, ohne dabei die Tradition des Stamm-Unternehmens aus dem Blick zu verlieren", heißt es in einer Mitteilung.