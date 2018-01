%%%Philip Morris holt Iris Brand als Nachfolgerin von Pressesprecherin Claudia Oeking%%%

Iris Brand ist seit dem 15. Januar 2018 Head of Communications bei Philip Morris. Die 33-Jährige verantwortet in dieser Funktion die interne und externe Unternehmenskommunikation des Tabakkonzerns in Deutschland. Brand berichtet an Jörg Waldeck, Geschäftsführer der Philip Morris GmbH mit Sitz in München-Gräfelfing. Brand folgt in dieser Position auf Claudia Oeking, die seit September 2017 die Leitung von Corporate Affairs bei Philip Morris Austria übernommen hat.

Vor ihrem Wechsel zu Philip Morris leitete Brand von Juli 2016 bis Dezember 2017 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Wrigley GmbH in Unterhaching. Die studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin verantwortete von 2011 bis 2016 die Unternehmenskommunikation der Bel Deutschland GmbH in München und war im Bereich Public Affairs am Hauptsitz in Paris tätig.