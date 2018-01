%%%Jan-Dieter Schaap wird E-Commerce-Chef bei Galeria Kaufhof%%%

Jan-Dieter Schaap, 52, wird zum 1.3. beim Warenhausunternehmen Galeria Kaufhof neuer E-Commerce-Chef. In seine Verantwortung fallen künftig sowohl die strategische, technologische als auch vertriebliche Weiterentwicklung der E-Commerce-Aktivitäten von Galeria Kaufhof sowie die weitere Vernetzung von stationärem und digitalem Geschäft als Omnichannel-Retailer. Er wird an Klaus Hellmich, Chief Digital, IT and Logistics Officer berichten

Schaap kommt von der Parfümeriekette Douglas, wo er zuletzt als SVP Omnichannel/Digital das internationale E-Commerce- und Omnichannel-Geschäft verantwortete. Zuvor war der studierte Betriebswirt als Direktor Omnichannel sowie als Direktor E-Commerce für den Auf- und Ausbau der E-Commerce- und Omnichannel-Aktivitäten von Douglas zuständig.