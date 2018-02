%%%Ehemaliger SDR-Intendant Hermann Fünfgeld im Alter von 87 Jahren gestorben%%%

Der frühere Intendant des Süddeutschen Rundfunks (SDR) Hermann Fünfgeld ist tot. Er starb am 30. Januar 2018 im Alter von 87 Jahren. Fünfgeld stand von Januar 1990 bis zur Fusion von Südwestfunk (SWF) und SDR zum Südwestrundfunk (SWR) im September 1998 an der Spitze des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart.

SWR-Intendant Peter Boudgoust sagt: "Hermann Fünfgeld war nicht nur ein herausragender Rundfunkökonom, sondern vor allem ein vehementer Kämpfer für die Idee des öffentlich-rechtlichen Journalismus. Er hat den damaligen Süddeutschen Rundfunk mit Mut und Weitblick reformiert und stellte die Weichen für den heutigen Südwestrundfunk, den es ohne ihn heute nicht geben würde. Seine Expertise in der eher trockenen Medienpolitik setzte Hermann Fünfgeld seiner privaten Leidenschaft für Kunstgeschichte entgegen. Bis zuletzt blieb er unserem Hause eng verbunden."