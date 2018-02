%%%Wüsthof ernennt Markus H. Kepka zum neuen CEO%%%

Markus H. Kepka, 55, wird zum 1. Juli 2018 Geschäftsführer und CEO der Wüsthof Dreizackwerk GmbH in Solingen. Er wechselt von der Fissler Gruppe, die er seit 2010 führte, zu dem Schneidwaren produzierenden Familienunternehmen. Vor seiner Zeit beim dem Hersteller von Töpfen, Pfannen & Co. war Kepka in unterschiedlichen Funktionen in der Oetker Gruppe, der Geschäftsleitung der Krombacher Brauerei, der Leifheit AG sowie im französischen Lagardére Konzern tätig.