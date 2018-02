%%%Madvertise ernennt Roloff zum COO der europäischen Firmengruppe%%%

Francois Roloff wird neuer Chief Operating Officer des Europageschäfts von Madvertise Media mit Hauptsitz in Paris. Wie der Vermarkter für Mobile-Ads mitteilte, verantwortet Roloff in der neu geschaffenen Position fortan die Expansion in weitere Märkte. Bislang existieren neben der Firmenzentrale in Paris

noch Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf und Mailand.

Zuletzt war der gebürtige Berliner Deutschland-Chef des Unternehmens und für die Zusammenführung der Teildisziplinen Vermarktung, Kreation und Performance Marketing zuständig, was Madvertise nun in weiteren europäischen Märkten adaptieren will. Roloff stieß 2011 zu Madvertise und arbeitete seit 2014 als Managing Director der deutschen GmbH.