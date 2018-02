%%%Elke Reichart wird Chief Digital Officer der TUI Group%%%

Elke Reichart startet heute (1.2.) bei der TUI Group in Hannover als Chief Digital Officer. Die Position wurde neu geschaffen. Neben der Verantwortung für die TUI Group IT wird Reichart nach einer Übergangszeit auch den Vorstandsvorsitz der Tochtergesellschaft TUI InfoTec übernehmen.

Die Managerin startete ihre Karriere als Vertriebsbeauftragte bei Hewlett Packard (HP). Nach mehreren Managementpositionen bei HP übernahm sie 2012 die Position des Vice President for Strategy and Planning am Hauptsitz von HP in Palo Alto/USA. Reichart war zudem von 2009 bis 2016 Mitglied des Aufsichtsrats von HP Deutschland. Nach ihrer Rückkehr aus Kalifornien im Jahr 2015 beriet sie den Vorstand des Biotech-Unternehmens CureVac AG. Im Dezember 2017 wurde sie in den Aufsichtsrat der Bechtle AG berufen.