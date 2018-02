%%%Kathrin Guethoff grüßt als neues Mitglied im Serviceplan Creative Board %%%

Die mit Zentrale in München ansässige Agenturgruppe Serviceplan hat Kathrin Guethoff, Global Executive Creative Director Serviceplan, ins Creative Board berufen. Sie war viereinhalb Jahre lang Chief Creative Officer von Serviceplan China und bringt 19 Jahre Branchenerfahrung in Europa und Asien mit.

In den ersten Berufsjahren war Guethoff, gebürtige Münchnerin, für Agenturen in München und Wien tätig sowie für Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa, ehe sie im Jahr 2005 ihren Karriereweg über die Grenzen Europas hinaus lenkte. Sie war danach unter anderem zwölf Jahre im Werbe- und Kreativbusiness im Großraum China und der APAC-Region aktiv. Seit 2005 lebt und arbeitet sie in Peking. Während ihrer ersten Jahre in China leitete sie die Kreativabteilung von BBDO Interone China als Executive Creative Director. In dieser Position war sie für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Agentur mit Standorten in Peking und Shanghai mitverantwortlich. Diese ging im Jahr 2005 mit fünf Mitarbeitern an den Start. Viereinhalb Jahre lang war sie schließlich als Chief Creative Officer von Serviceplan China tätig und unterstützte zugleich die Standorte Russland und Südostasien.

Zu ihrer Expertise zählen klassische Werbung und Design sowie Digital, Social Marketing und CRM sowie Branding und Strategie. Im Laufe der Jahre hat sie Werbung für verschiedenste Branchenzielgruppen konzipiert, wobei ihr Fokus immer auf dem Automotive-Segment sowie auf Premium- und Luxusmarken lag. Während ihres Engagements für BMW und die BMW Group in China war sie für BMW in verschiedenen asiatischen Märkten aktiv, darunter Malaysia, Japan, Hongkong, Taiwan und Macau. Zudem war sie an globalen Kampagnen für mehr als 30 Märkte beteiligt. Kunden, für die sie tätig war, sind u.a. WMF, Ikea, Porsche, VW, Bosch, Canon, Henkel, Hilton, Intel, American Express, Nestle, SAP, DHL, Pfizer, smart und McDonald’s.

Das Creative Board wurde im Februar 2016 von Alexander Schill, Global Chief Creative Officer der Serviceplan Gruppe, ins Leben gerufen. Seine Mitglieder sind Teil der Holding der Serviceplan Gruppe und nicht einer speziellen Agentur zugeordnet. Damit stehen sie allen Agenturen der Gruppe disziplin- und vor allem auch länderübergreifend weltweit zur Verfügung. Guethoff verstärkt die Mitglieder des Creative Boards Wolf-Eike Galle, Peter Gocht, Michael Wilk und Maximilian Schöngen.

Kathrin Guethoff zu ihrer Ernennung: "In Zeiten der Globalisierung halte ich es für noch wichtiger, über den Tellerrand hinauszuschauen und die Perspektiven, Einsichten und Entwicklungen verschiedener Kulturen sowie die Inspirationen, die sich daraus ergeben, zu sehen und in unsere tägliche Arbeit einfließen zu lassen."