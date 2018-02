%%%Harald Kratel wird Vice President Global Marketing bei Smaato%%%

Die Mobile-Werbeplattform Smaato mit Hauptsitz in San Francisco, besetzt den Führungsposten im Bereich globales Marketing neu: Der Hamburger Vermarktungsprofi Harald Kratel, 58, tritt die Nachfolger von Susanne Thompson an und soll in der Funktion des Vice President Global Marketing ab sofort das Markenprofil des Unternehmens gegenüber werbetreibenden Unternehmen und Agenturen als auch Medienpartnern weiter schärfen. Er berichtet direkt an Smaato-Präsident Arndt Groth.

Kratel blickt unter anderem auf über 15 Jahre Erfahrung im Digital-Marketing zurück. Zuletzt war er seit 2010 als geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Fullservice-Werbeagentur MLV tätig. Nach Stationen als Geschäftsführer der G+J EMS ab 2000 arbeitete er von 2005 bis 2009 als Chief Marketing Officer (CMO) bei Parship. Er startete seine Karriere im Finanzbereich der Bertelsmann AG, wo er unter anderem als Chief Finance Officer (CFO) von Ufa Sports (später SportFIVE und Lagardère) sowie AOL Europa tätig war. Als Vorstandsvorsitzender der AGOF, Mitglied des ag.ma Vorstandes und Sprecher des OVK spielte er eine führende Rolle bei der Neuausrichtung des deutschen Internet Business.

Smaato verbindet über 10.000 Advertiser mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen Web-Publishern. Neben seinem internationalen Hauptsitz in San Francisco verfügt die Plattform über Niederlassungen in Hamburg, Singapur, Shanghai, sowie New York und beschäftigt insgesamt 230 Mitarbeiter.