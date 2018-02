%%%Schuhfilialist Reno: Peter M. Wolf wird CEO der HR Group%%%

Peter M. Wolf, bisher Mitgesellschafter und operativer Beiratsvorsitzender, übernimmt zum 1. März den Vorsitz der Geschäftsführung der HR Group, Osnabrück. Sein Vorgänger Wolfram Hail legt aus persönlichen Gründen zum 28. Februar 2018 seine Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung nieder, wird aber weiterhin die Leitung des Ressorts 'Einkauf/Sortimentspolitik' für die gesamte HR Group verantworten. Zudem bleibt Hail am Unternehmen beteiligt.

Wolf blickt auf eine langjährige Handels- und Markenerfahrung zurück, u.a. als CEO von Karstadt und Konzernvorstand von Tchibo. Zudem war er unternehmerisch als aktiver Investor an mittelständischen Handels- und Markenunternehmen u.a. der Golfhouse GmbH, der Liberty Fashion Holding und der Bree Collection GmbH beteiligt.

Somit sei ein reibungsloser Übergang gewährleistet, um sowohl die Repositionierung von Reno fortsetzen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Die HR Group ist im klassischen Schuheinzelhandel (Retail) sowie Systemgeschäft (Wholesale) in Deutschland und Europa aktiv. Der Schuhfilialist Reno Schuh GmbH mit Sitz in Thaleischweiler-Fröschen ist eine Tochtergesellschaft der HR Group GmbH & Co. KG.