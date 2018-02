%%%Felix Glauner verlässt M&C Saatchi nach einem knappen Jahr%%%

Ende Juni 2018 werden Felix Glauner und die Berliner Agenturgruppe M&C Saatchi getrennte Wege gehen. Er will sich neuen Aufgaben widmen. Erst im März 2017 hatte er als Chief Creative Officer & Partner angeheuert. Davor war er mehr als zehn Jahre Kreativ-Chef der Havas-Gruppe in Deutschland. Die Entscheidung zur Trennung ist im beiderseitigen Einvernehmen getroffen worden.

Glauners Aufgaben werden von den zwei langjährigen Mitarbeitern, Executive Creative Directors Christian Schuck und Javier Suarez-Argueta übernommen.

Dominik Tiemann, CEO & Partner M&C Saatchi Berlin, dazu: "Ich bedauere sehr, dass die Zusammenarbeit nicht so geklappt hat, wie es von beiden Seiten erhofft war. Felix Glauner ist ein ausgezeichneter Kreativer und hat wertvolle Impulse in der Agentur gesetzt. Verbunden mit den besten Wünschen für seine private und berufliche Zukunft danken wir ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Jahr." Felix Glauner ergänzt: "Die Vertragsauflösung ist dementsprechend nur konsequent. Trotzdem war es eine interessante Zeit, in der wir gute Arbeiten auf den Weg bringen konnten. M&C Saatchi ist personell sehr gut aufgestellt und wird weiter erfolgreich sein."