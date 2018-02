%%%Alexandar Vassilev wird neuer CEO des Streaming-Portals 7TV%%%

Wechsel an der Spitze von 7TV: ProSiebenSat.1, Unterföhring, und Discovery Communications mit Deutschlandsitz in München ernennen Alexandar Vassilev zum neuen CEO des senderübergreifenden Streaming-Angebots. Vassilev folgt auf den bisherige Interims-CEO Christian Dankl, der neben seiner Funktion als CEO AdVoD bei ProSiebenSat.1künftig als Mitglied des Aufsichtsrats von 7TV fungiert.

Vassilev tritt seine neue Position mit sofortiger Wirkung an und verantwortet fortan das strategische Wachstum sowie die Weiterentwicklung des Online-Dienstes. Er berichtet direkt an den Vorstand der gemeinsamen Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery Communications.

7TV ist ein OTT-Streaming-Angebot für den deutschen Markt und wurde im Sommer 2017 gestartet. Folgende Sender und deren Inhalte sind über die 7TV-App und die digitalen Plattformen zugänglich: ProSieben, SAT.1, kabel eins, DMAX, sixx, ProSieben Maxx, SAT.1 Gold, kabel eins Doku und TLC. Außerdem gibt es eine Eurosport-Zone mit Sporthighlights und Videos.

Vassilev arbeitete in den vergangenen zehn Jahren für Google in den USA. In seiner letzten Funktion als Product Manager für Google Search verantwortete er die Optimierung der User-Experience und die Einführung neuer Features. Zuvor war Vassilev im Produktmanagement in den Bereichen Youtube, DoubleClick und Google Core Infrastructure & Operations tätig.

"Unsere Zielsetzung, eine erstklassige Contentplattform zu kreieren, wird durch die Ernennung von Alex Vassilev unterstrichen", sagt Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland. "Sein digitaler Hintergrund und seine Erfahrung im Aufbau von digitalen Top-Angeboten, werden unserem Consumer-fokussierten OTT Business einen starken Schub geben. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit."