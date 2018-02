%%%Bert Habets und Axel Hentrei ziehen ins GMC von Bertelsmann ein%%%

Bert Habets, 47, CEO der RTL Group, und Axel Hentrei, 59, CEO der Bertelsmann Printing Group, ziehen mit sofortiger Wirkung ins Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein. Gleichzeitig scheidet Guillaume de Posch, der dem GMC seit 2012 angehörte, nach dem Rücktritt von der RTL-Group-Spitze nun auch aus dem Bertelsmann-Gremium aus. Das GMC berät und unterstützt den Bertelsmann-Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie in anderen konzernübergreifenden Themen. Ihm gehören nun 16 Mitglieder sechs verschiedener Nationalitäten an.

Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Bert Habets und Axel Hentrei sind aufgrund ihrer Erfahrung und langjährigen Tätigkeit für Bertelsmann ein Gewinn für das Group Management Committee. Ich freue mich, mit ihnen künftig noch enger zusammenzuarbeiten." Rabe ergänzte: "Guillaume de Posch möchte ich für seine wertvollen und stets hochgeschätzten Beiträge in diesem Gremium danken."