%%%Droga5 trennt sich von Kreativchef Ted Royer%%%

Die New Yorker Agentur Droga5 und ihr Kreativchef Ted Royer gehen getrennte Wege. Wie 'Adweek' und weitere Medien berichten wolle der Dienstleister eine sichere und inklusive Umgebung für die Mitarbeiter schaffen. Welchen Anschuldigungen Royer gegenübersteht ist nicht bekannt. Er soll bereits freigestellt worden sein, ferner ist seine Mail-Adresse nicht mehr erreichbar und sein Bild von der Agentur-Homepage verschwunden.

Royer kam 2006 zu Droga5. Weitere Stationen in seiner Laufbahn waren Wieden+Kennedy, Saatchi & Saatchi in Singapore, Ogilvy & Mather in Latein Amerika und Publicis in Sydney sowie New York.