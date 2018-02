%%%Jayne Ferguson verlässt Bauer Australien%%%

Jayne Ferguson, beim australischen Tochterverlag der Bauer Media Group als General Manager verantwortlich für den Bereich 'Women’s Lifestyle and Entertainment', hat sich entschieden, das Unternehmen in Sydney zu verlassen. Ferguson sagte, die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, aber "nach fünf fantastischen Jahren" sei die Zeit reif für eine neue Herausforderung. Bauers Australien-CEO Paul Dykzeul wird den Bereich 'Women’s Lifestyle and Entertainment' künftig zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernehmen.