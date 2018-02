%%%Aareal Bank: Cornelia Müller leitet den Bereich Corporate Communications%%%

Seit Anfang Februar 2018 leitet Cornelia Müller den Bereich Corporate Communications bei der Aareal Bank in Wiesbaden. Die 51-Jährige Germanistin (Johan Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt), die knapp neue Jahre für die Techem Energy Services GmbH in Frankfurt tätig war (zuletzt als Bereichsleiterin Global Marketing) wird bei der Aareal Bank für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die interne Kommunikation und das Marketign verantwortlich ist, berichtet an Sven Korndörffer, der als Group Managing Director den gesamten Bereich Communications & Governmental Affairs verantwortet und bislang in Personalunion auch Bereich Corporate Communications zuständig war.

Cornelia Müller war vor ihrer Zeit bei Techem auf Agentur-Seite tätig: von 2000 bis Mitte 2006 bei der PR-Agentur und WPP-Tochter Hill & Knowlton und im Anschluss rund 2,5 Jahre als Senior Consultant bei Klenk & Horsch in Frankfurt.