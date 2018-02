%%%Publicis Pixelpark holt RTL-Manager Christian Nienaber %%%

Dirk Kedrowitsch, CEO von Publicis Pixelpark, verstärkt seine Führungsmannschaft im Süden der Republik mit dem Digitalexperten Christian Nienaber: Seit dem 15. Januar ist der 44-Jährige als zusätzlicher Managing Director an den Standorten München und Erlangen an Bord. Nienaber kommt von RTL II, wo er zuletzt die Leitung des Digitalbereiches inne hatte und Mitglied der Geschäftsleitung war. Zuvor war er in unterschiedlichen Managementpositionen für die Mediengruppe RTL in Köln tätig, wo er u.a. das Video-on-Demand-Angebot 'NOW' mit aufgebaut hat.

Bei Publicis Pixelpark soll er sich vor allem auf die strategische Entwicklung und operative Umsetzung des Digitalgeschäfts fokussieren. In München arbeitet ein 150-köpfiges Team u.a. für Kunden wie Siemens und die Deutsche Post; der auf B2B spezialisierte Standort Erlangen entwickelt und realisiert contentbasierte Kommunikationskampagnen.

"Christian bringt eine umfangreiche Expertise für das digitale Business mit und ist ein echter Macher", sagt Kedrowitsch. "Er hat Spaß am Aufbau von Neuem und hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er innovative Projekte erfolgreich umsetzt. Er sucht die Herausforderung und denkt gerne visionär. Daher freue ich mich, dass wir Christian als Verstärkung für unsere beiden Teams in München und Erlangen gewinnen konnten."

Dirk Kedrowitsch, bisher COO, wurde bereits im vergangenem Herbst zum CEO der Agenturgruppe ernannt. Er folgt auf Horst Wagner, der sich auf seine Funktion als Chairman von Publicis Communications fokussiert.