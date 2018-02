%%%Stefan Schumacher leitet neue Influencer Marketing-Plattform von Territory%%%

Der bisherige Executive Director Digital Solutions bei G+J EMS Stefan Schumacher übernimmt die Leitung der von Territory neu übernommenen Influencer Marketing-Plattform InCircles. Die Hamburger Agentur konzentriert und erweitert damit ihr Portfolio in diesem Bereich, zu dem bereits die Influencer und Word-of-mouth Plattform trnd und die hausinternen Strategie- und Kreations-Experten der webguerillas gehören. InCircles erreicht nach Unternehmensangaben gut 800 Influencer mit über 85 Millionen Follower, trnd verfügt mit 2,6 Millionen Meinungsmachern in Europa (davon rund 700.000 allein in Deutschland) über eine reichweitenstarke Community.



Als Executive Director war Schumacher zuvor für die digitale Vermarktung, das Mandanten- und Portfoliogeschäft sowie für den Technologie- und Programmatic Advertising-Bereich zuständig. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Digitalvermarktung und Kommunikation mit. Schumacher wird gleichzeitig auch neuer Sprecher der trnd-Geschäftsführung. Er folgt auf Torsten Wolrab, der nach 13 Jahren als Mitbegründer der Plattform in den Beirat wechselt und trnd weiterhin beratend zur Seite steht. Schumacher wird in seiner neuen Funktion durch Günter Lichtner, Geschäftsführer Finanzen, sowie Karsten Hoffmann, verantwortlich für Operations, unterstützt.



Die Verknüpfung der Plattformen unter einem Dach sorgt laut Territory-CEO Soheil Dastyari für ein einzigartiges Angebot am Markt: "Unser Anspruch ist es, Unternehmen bei der Konzeption, Kreation und Distribution von Markeninhalten der beste Partner zu sein. Mit der Integration von InCircles und dem Ausbau von trnd werden wir auch beim Influencer Marketing diesem Anspruch gerecht."