%%%Torsten Geiling wird Chefredakteur des 'Nordbayerischen Kuriers'%%%

Torsten Geiling wird am 1. März 2018 neuer Chefredakteur des 'Nordbayerischen Kuriers', Bayreuth. Der 42-jährige ist derzeitig als stv. Chefredakteur und Heimatchef für alle Lokalredaktionen des 'Südkuriers' in Konstanz tätig. Die Region kennt Geiling nicht nur, weil er gebürtiger Bamberger ist, sondern auch, weil er von 2007 bis 2012 für die Mediengruppe Oberfranken tätig war. "Wir freuen uns, Torsten Geiling als Chefredakteur für den 'Kurier' gewonnen zu haben und verstärken das Team damit nicht nur mit einem ausgewiesenen Fachmann, sondern auch mit jemandem, der die Belange und Bedürfnisse der Region in besonderem Maße einordnen kann", so der Verleger Dr. Laurent Fischer.