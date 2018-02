%%%Peter Böck ist Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Oettinger Brauerei %%%

Peter Böck, 49, ist seit Anfang Februar Vertriebs- und Marketing-Geschäftsführer der Oettinger Brauerei in Oettingen. Neben dem technischen Geschäftsführer Dr. Andreas Boettger, der seit November im Unternehmen ist, und Bernhard Wenninger, der seit Dezember 2017 als Geschäftsführer die Bereiche IT, Personal und Finanzwesen betreut, ist mit Böck und dem langjährigen Geschäftsführer Michael May die Führungsspitze der Oettinger Brauerei GmbH nun komplett.

Böck verfügt über lange Erfahrung in der Getränkeindustrie. Vor seinem Wechsel zu Oettinger war er für die Vermarktung und Distribution der Capri Sun AG in der Schweiz tätig.