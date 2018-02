%%%Dr. Stefan Hofschen grüßt als neuer Chef der Bundesdruckerei%%%

Bei der Bundesdruckerei GmbH in Berlin hat es Anfang Februar 2018 einen Chef-Wechsel gegeben: Dr. Stefan Hofschen, 50, sitzt nun auf dem Chef-Sessel von Ulrich Hartmann, der sich nach 14 Jahren an der Spitze in den Ruhestand verabschiedete. Der studierte Elektro-Techniker Hofschen, der seine berufliche Laufbahn 1995 bei Siemens begann und bis Ende 2017 als Division President Chip Card & Security bei der Infineon Technologies AG war, will seinen Augenmerk vor allem auf Dienstleistungen rund um das Thema Digitalisierung bei den Kunden der Bundesdruckerei legen. Das gut 2.500 Beschäftigte zählende Team stellt nicht nur die deutschen Personalausweise her, sondern bietet auch IT-Sicherheitslösungen für Behörden, Firmen und Staaten an. Das einst bundeseigene Unternehmen gehört nach einer im Jahr 2000 begonnenen "Privatisierungs-Irrfahrt" seit Herbst 2009 wieder der Bundesrepublik Deutschland.

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei der Bundesdruckerei. Das Unternehmen zählt in Deutschland zu den am besten aufgestellten Playern der Branche im Bereich der Sicheren Identitäten", erklärt Hofschen. "Die Digitalisierung sorgt bei Kunden aus Wirtschaft und Verwaltung für erheblichen Handlungsbedarf. Die Bundesdruckerei ist und bleibt bei diesem Transformationsprozess nicht nur ein erfahrener und verlässlicher Partner; sie verfügt auch über das Potenzial, einen erheblichen Beitrag zur zunehmend geforderten Sicherheit digitaler Infrastrukturen zu leisten."