%%%McCann Düsseldorf: Kreativ-Chef Ralf Zilligen geht%%%



Ralf Zilligen, bisher ECD und Geschäftsführer Kreation bei McCann Düsseldorf (Foto: McCann)

Nach drei Jahren verlässt Ralf Zilligen, ECD und Geschäftsführer Kreation, McCann. Zilligen übernahm im März 2015 die kreative Verantwortung für den Standort Düsseldorf der Interpublic-Tochter. Er war für Kunden wie L’Oréal Paris, Maybelline New York, Miele, Homann, die Landesbank Hessen-Thüringen und Möbel Hardeck verantwortlich. Zilligen will sich künftig zwei eigenen Projekten und wieder intensiver seiner Familie widmen. Seine Aufgaben übernimmt bis auf Weiteres Sebastian Hardieck, Chief Creative Officer der McCann Worldgroup in Deutschland.

"Ich hatte drei intensive Jahre bei McCann. Dabei sind leider auch ein paar persönliche Projekte zu kurz gekommen, an denen mein Herz hängt. Das möchte ich nachholen und mich gleichzeitig bei allen für die Zusammenarbeit bedanken“, erklärt Zilligen. "Ralf und sein Team haben in den letzten drei Jahren leidenschaftlich für bessere Kreation gekämpft und die Integration unserer Agenturen McCann und MRM//McCann deutlich vorangebracht", lobt Hardieck den scheidenden Kreativ-Kollegen.

Der Cannes-Juror von 2016 war z.B. maßgeblich an der kreativen Entwicklung und am Launch der ersten globalen Kampagne für Miele unter dem Titel 'For everything you really love' beteiligt, die seit Herbst 2015 in sämtlichen Kommunikationskanälen in den über 60 Vertriebsmärkten des Unternehmens eingesetzt wird.

Zilligens frühere Karriere-Stationen waren u.a. BBDO Düsseldorf, Wieden & Kennedy Amsterdam sowie Leagas Delaney London.