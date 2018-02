%%%thjnk Zürich holt Gordon Nemitz als GF Strategie%%%

Einen Personal-Coup kann thjnk Zürich landen: Gordon Nemitz, der 1999 seine Planning-Karriere bei Scholz & Friends in Hamburg startete und seit 2008 bei der Wirz AG in Zürich als Executive Strategy Diector, Mitinhaber und GL-Mitglied aktiv, steigt per 1. Mai 2018 als Geschäftsführer und Gesellschafter bei thjnk Zürich ein. Nach dem Start bei S&F arbeitete Gordon Nemitz unter anderem als Stratege bei &Equity n Hamburg, Jung von matt n Hamburg (hier lernte er auch Karen Heumann kennen - heute CEO bei thjnk) und bei TBWA in Düsseldorf, ehe 2008 in die Schweiz zu Wirz ging.

"Wir freuen uns, dass wir mit Gordon einen brillanten Kopf für uns gewinnen konnten, der auch menschlich perfekt zu uns passt", freuen sich Alexander Jaggy und Andrea Bison, Gründer und Geschäftsführer von thjnk Zürich. "Mit Gordons Einstieg entwickeln wir uns zur Full-Thinking-Agentur, die Kunden in allen strategischen Marketing- und Unternehmens-Fragen unterstützt."

Neben seinem Job bei Wirz engagiert sich Nemitz auch als Präsident der Account Planning Group Switzerland. Darüber hinaus ist er im Schulrat der Ad School des ADC Schweiz, LSA und der APGS sowie Dozent an der Hamburger Texterschmiede, der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und am Schweizerischen Ausbildungszentrum für Marketing, Werbung und Kommunikation.