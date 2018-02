%%%BDZV: Alexander von Schmettow löst Hans-Joachim Fuhrmann als Kommunikationschef ab %%%

Der in Berlin ansässige Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) holt Alexander von Schmettow als neuen Leiter Kommunikation. Der 42-jährige Von Schmettow übernimmt ab April 2018 die verbandsinterne und die externe Kommunikation der Interessen-Vertretung und berichtet direkt an Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Der PR-Fachwirt und ausgebildete Redakteur folgt auf Hans-Joachim Fuhrmann, der sein Amt nach 30-jähriger Tätigkeit aufgibt und zukünftig als selbstständiger Berater tätig sein wird.

Zuletzt arbeitete von Schmettow als Pressesprecher beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin. Davor war er im Vorstandsstab und als Konzern-Pressesprecher der Deutschen Telekom in Bonn tätig. Vor seinem Wechsel zur Telekom verantwortete er die Pressearbeit des Bayerischen Journalisten-Verbands in München.