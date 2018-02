%%%DDB Worldwide: Wendy Clark wird Global President und CEO%%%

Die US-Agentur-Holding Omnicom gibt bekannt, dass Wendy Clark mit sofortiger Wirkung zum Global President und CEO beim Agentur-Network DDB Worldwide befördert wurde. Die bisherige Chefin von DDB Nordamerika folgt auf Chuck Brymer, der künftig als Chairman von DDB Worldwide fungieren wird.

Wendy Clark, die erst 2016 von Coca-Cola Nordamerika kommend zu DDB wechselte, hat unter anderem das neue Arbeitsmodell DDB Flex eingeführt und war maßgeblich am Gewinn des McDonalds-Etats beteiligt. Vor ihren acht Coca-Cola-Jahren war Wendy Clark als Vice President Advertising beim Telefon-Riesen AT&T tätig.

Künftig wird sie vom DDB-Flagship-Office an der Madison Avenue in New York aus die über 200 DDB-Büros in über 100 Ländern weltweit verantwortlich führen.