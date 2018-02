%%%Ketchum Pleon: Dr. Sabine Hückmann grüßt als neue CEO%%%

Die Chefin-Frage bei der PR-Agentur Ketchum Pleon ist geklärt. Dr. Sabine Hückmann übernimmt den CEO-Job von Victoria Wagner, die vor knapp zwei Wochen ihren Abgang verkündete. Die 52-jährige studierte Chemikerin (Uni Würzburg) kennt sich bestens im Hause aus, da sie diesem bereits seit 20 Jahren angehört. Derzeit befindet sich die Omnicom-Tochter in unruhigem Fahrwasser. So gab es zuletzt nicht nur einige Entlassungen (18 an der Zahl), sondern auch einige Abgänge gestandener Köpfe.

Sabine Hückmann leitet den Standort Stuttgart und betreut bis dato die beiden Großkunden Bosch und EnBW. Seit Anfang 2017 ist sie auch für das Büro in Frankfurt verantwortlich. Als Managing Partner gehört sie dem Führungszirkel an und fungiert dort als Chief Innovations Officer. Derzeit stehen bei der deutschen Ketchum-Gruppe rund 370 Beschäftigte auf der Pay-roll. Für das Jahr 2016 wird ein Umsatz von knapp 50 Millionen Euro angegeben.

Victoria Wagner, die den CEO-Posten erst im Sommer 2016 von Dirk Popp übernahm, soll die Gründung einer eigenen Agentur planen. Wagner hat die Agentur bereits verlassen.