%%%Rotkäppchen-Mumm: Peter O. Claußen verabschiedet sich in den Ruhestand%%%

Rund 18 Jahre hat Peter O. Claußen maßgeblich das Marken-Portfolio der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe mit Hauptsitz in Freyburg (Unstrut) beeinflusst und mitgestaltet. Er startete 2000 als Marketing-Direktor und war seit Mai 2015 als Direktor Unternehmenskommunikation aktiv. Jetzt geht "Mr. Rotkäppchen" zum 1. März 2018 in den Ruhestand. Die Rotkäppchen-Kampagne mit der Dame im roten Kleid ist die Marken- bzw.- Werbe-Ikone, die Peter O. Claußen seit seinem Einstieg bei der Sektkellerei maßgeblich mitentwickelt hat. Heute ist die Rotkäppchen-Mumm-Gruppe nicht nur Marktführer in Deutschland, sondern mit einem Absatz von 271 Millionen Flaschen und einem Umsatz von 986 Millionen Euro einer der großen globalen Player.

