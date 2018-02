%%%Ulrich Ehmann verantwortet bei Rotkäppchen-Mumm künftig die Unternehmenskommunikation %%%

Bei Deutschlands größtem Sekt-Anbieter, der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH mit Sitz in Freyburg (Unstrut), vollzieht sich per Ende Februar 2018 ein Wechsel an der Spitze der Unternehmenskommunikation. Ulrich Ehmann, seit Herbst 2015 Pressesprecher bei Rotkäppchen-Mumm, verantwortet fortan auch die Unternehmenskommunikation. Er übernimmt die Aufgaben von Peter O. Claußen, der das Haus nach rund 18 Jahren verlässt und in den Ruhestand geht. Ulrich Ehmann berichtet künftig an Christof Queisser, den Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Das Familienunternehmen Rotkäppchen-Mumm ist weltweit einer der führenden Hersteller von Sekt, Spirituosen und Wein. Die mehr als 630 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 an sechs Standorten bei einem Absatz von rund 271 Millionen Flaschen einen Umsatz von 986 Millionen Euro.