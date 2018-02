%%%BBDO-Finanzchefin Heiß soll Aufsichtsrätin der Volkswagen AG werden%%%

Marianne Heiß, 45, soll Aufsichtsrätin der Volkswagen Aktiengesellschaft werden. Ein entsprechender Vorschlag wird den Aktionären bei der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 unterbreitet. Die gebürtige Österreicherin wird Annika Falkengren, 55, folgen, die aufgrund ihrer neuen Tätigkeit als Partnerin der Schweizer Privatbank Lombard Odier ihr Aufsichtsratsmandat niederlegt.

Heiß arbeitet seit 1996 in unterschiedlichen Führungspositionen für die BBDO-Gruppe. Seit dem 1. Juni 2013 ist sie in der Geschäftsführung von Deutschlands größtem Kommunikationsdienstleister BBDO Group Germany als Chief Financial Officer (CFO) tätig. Ihre Kollegen in diesem Gremium sind CEO Frank Lotze, CCO Wolfgang Schneider und, seit letztem Jahr, Frank Wolfram als Chief Digital Officer. Heiß hat an der Fachhochschule für Wirtschaft in Wiener Neustadt Unternehmensrechnung, Revision, Management-, Personal- und Organisationsberatung studiert.

Falkengren war seit 2011 Mitglied des Volkswagen-Aufsichtsrates und legt nun dieses Mandat nieder, weil ihre neue Rolle als Managing Partner bei Lombard Odier die Wahrnehmung externer Aufgaben nicht zulässt. Das war ebenfalls der Grund für die Beendigung ihres Mandats im Prüfungsausschuss des Volkswagen Aufsichtsrates im letzten Jahr.