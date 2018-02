%%%Rückzug von 'Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart erwartet%%%

Gabor Steingart, Herausgeber, Geschäftsführer und 3%-Miteigner der Handelsblatt Media Group, steht offenbar tatsächlich vor der Ablösung. Möglicherweise wird am Nachmittag eine Entscheidung verkündet. Bekanntlich hatte der 'Spiegel' schon gestern über eine Trennung spekuliert.

Laut 'Spiegel' soll dem Verleger Holtzbrinck, Haupteigner der Verlagsgruppe, Steingarts Kampagne gegen den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz missfallen haben. Erst am Mittwoch hatte Steingart in seinem 'Morning Briefing' geschrieben, der "mittlerweile ungeliebte" Schulz wolle "den derzeit beliebtesten SPD-Politiker, Außenminister Sigmar Gabriel, zur Strecke bringen". Steingart fabulierte vom "perfekten Mord". Der "Tathergang" werde minutiös geplant. Holtzbrinck hatte sich anschließend per Brief bei Schulz entschuldigt.