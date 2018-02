%%%Hanna Kleutsch neue Partnerin bei der Personalberatung Carola Wendt %%%



Haben wieder zusammengefunden (v.l.): Carola Wendt und Hanna Kleutsch (Foto: Carola Wendt)

Hanna Kleutsch, 40, ist als Partnerin bei der Personalberatung Carola Wendt GmbH, Hamburg, eingestiegen. Beide kennen sich seit vielen Jahren. Mitte der neunziger Jahre begann Hanna Kleutsch, geb. Stüven, ihre Karriere als Auszubildende bei Jung von Matt in Hamburg. Ihre Ausbilderin damals: Carola Wendt. "Mit Hanna habe ich nicht nur eine sehr kompetente HR-Expertin in meinem Team, sondern auch jemanden, der besonders gut nachfühlen kann, welche Anforderungen die einzelnen Suchprofile und Persönlichkeiten mitbringen. Sie hat selbst eng mit anspruchsvollen Kunden und Kreativchefs gearbeitet – sie weiß einfach genau, worauf es bei den einzelnen Positionen ankommt.“ sagt Wendt.

Kleutsch blickt auf insgesamt knapp elf Jahre bei Jung von Matt zurück. Es folgten weitere Stationen als Head of HR bei BBDO Berlin und BBDO Proximity Hamburg sowie zuletzt Head of HR bei Scholz & Friends Hamburg. "Bei Carola hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch und sie trägt einen wesentlichen Anteil daran, dass ich mich für den Beruf begeistert und für die Branche entschieden habe. Obwohl ich in 20 Jahren nur dreimal die Agentur gewechselt habe, sind doch enorm viele einzelne Abschnitte und Erfahrungsbereiche zusammengekommen.“ sagt Kleutsch.

So produzierte Kleutsch viele Jahre einige der bekanntesten TV-Kampagnen von JvM, unternahm zwischenzeitlich einen Ausflug in die Musikindustrie und begleitete als Managerin die Band The BossHoss zu ihren ersten goldenen Schallplatten. Seit 2007 konzentriert sich Kleutsch ausschließlich auf den Bereich Human Resources und bringt eine Expertise für den Personalmarkt der Agenturen mit.

Für Wendt bedeutet die neue Aufstellung nicht zuletzt, der stetig steigenden Auftragslage nachzukommen: "Wir wollen zeitnah die besten Mitarbeiter für unsere Auftraggeber finden. Es ist toll, jemanden mit der gleichen Leidenschaft und einem hervorragenden Gespür für die Agenturlandschaft an meiner Seite zu haben. Zudem arbeiten wir auch immer häufiger für die Kundenseite.“ Dazu gehören viele Start-ups und Medienkonzerne. Auch Lifestyle-Unternehmen greifen verstärkt auf Agenturköpfe zurück und nutzen die Beratung der Carola Wendt GmbH. "Hanna kommt zum idealen Zeitpunkt, um den stetig individuelleren Anforderungsprofilen der Kunden wie auch den gestiegenen Wünschen der Mitarbeiter nachzukommen“ sagt Wendt.

Die Carola Wendt GmbH ist nach 17 Jahren Marktpräsenz "eine der etabliertesten Personalberatungen in der Kommunikationsbranche". Zuvor leitete Chefin Wendt neun Jahre lang die Personalabteilung von Jung von Matt. Sie beschäftigt vier Mitarbeiter in ihrem Büro in Hamburg.