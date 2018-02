%%%Johann Laeschke kehrt von der Vice-Agentur Virtue zu B-Reel zurück%%%

Still und leise ist Johann Laeschke Ende 2017 zur Berliner Digital-Agentur sowie Film- und Video-Produktion B-Reel GmbH zurückgekehrt und arbeitet dort wieder als Managing Director. Der frühere AKQA-Berater war von Herbst 2015 bis Ende 2017 General Manager von Virtue Germany, der in Berlin ansässigen Agentur-Tochter des Medien-Konzern Vice Media Group. Das derzeit rund 50 Köpfe zählende Virtue-Team ist auf Branded Content spezialisiert. Als Virtue-Chef berichtete Johann Laeschke direkt an Benjamin Ruth, den Deutschland-Chef von Vice Media.

Bei B-Reel, einer Agentur- und Film-Produktions-Gruppe mit Stammsitz in Stockholm, folgt Johann Laeschke auf Marie-Louise Sadakane, die B-Reel bereits im Sommer 2017 verlassen hatte, um bei Spotify als Head of Consumer Marketing für die Region Germany, Austria, Switzerland anzudocken.