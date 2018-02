%%%Benjamin Geckle als Executive Director Data Science & Analytics zu Aperto%%%



Benjamin Geckle kommt von airberlin (Foto: Aperto)

Benjamin Geckle, 36, ist seit dem 1. Februar als Executive Director Data Science & Analytics bei Aperto an Bord. Der Datenexperte kommt von airberlin und verstärkt das rund 25-köpfige Strategy & Data Team der Berliner Digitalagentur, die zum Weltkonzern IBM iX gehört. In seiner Position soll Geckle Zukunftsthemen wie Machine Learning, Data Mining oder Predictive Analytics vorantreiben. "Zukunftsfähige Customer Experience benötigt heutzutage die intelligente Nutzung von Daten mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Ich find‘s großartig, dass Benjamin sich mit seiner Expertise für Aperto/IBM iX entschieden hat. Denn wir wissen doch alle in der Branche, wie schwierig es ist, herausragende Talente mit langjähriger Erfahrung für sich zu gewinnen“, sagt Daniel Simon, Geschäftsführer/CCO bei Aperto.

Der Ausbau des Data Science und Analytics Bereichs sei für Aperto ein konsequenter Schritt, um Kunden bei Themen wie Customer Experience und Business Design noch besser unterstützen zu können. Denn um dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein, bedürfe es der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Implementierung von Data Insights und Analysefähigkeiten in die Geschäftsprozesse.

Geckle hatte bei airberlin die letzten sieben Jahre als Head of Business Analytics & Operations die Transformation des Unternehmens in Richtung Digitalisierung und datenbasierte Business Modelle maßgeblich vorangetrieben. Zusätzlich war er in leitender Funktion mit der Entwicklung der Digital-Strategie des Airline Verbundes Etihad Equity-Alliance betraut.

Aperto, seit 2016 Teil von IBM iX Agenturfamilie, wurde 1995 gegründet. Das Team von über 400 Mitarbeitern entwickelt unter dem Motto 'Innovate like a startup, scale like an enterprise' Marketing- und Kommunikationslösungen sowie neue Produkte und Geschäftsmodelle für den digitalen Wandel. Mit Standorten in Berlin und Zürich betreut die Agentur Kunden wie Volkswagen, MAN, Airbus Group, Coca-Cola, Siemens, die Bundesregierung, Migros, Rossmann, Roche, KSB, Christoffel-Blindenmission und SOS-Kinderdorf.