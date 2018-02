%%%Robert Bueninck wird neuer Geschäftsführer bei Klarna%%%

Der in Stockholm ansässige Zahlungsanbieter Klarna, mit Deutschlandsitz in München, hat einen neuen Geschäftsführer für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz ernannt: Robert Bueninck tritt die Nachfolge von Marc Berg an, der das Unternehmen zum 1. März 2018 verlässt. Bueninck ist aktuell Geschäftsführer für Klarna in den Niederlanden und Belgien.



Michael Rouse, Chief Commercial Officer von Klarna, sagt zu Buenincks Wechsel: "Robert ist seit beinahe sechs Jahren bei Klarna und hat in dieser Zeit hervorragende Ergebnisse erzielt, große strategische Führungsqualitäten bewiesen und ist vor allem daran interessiert, Mehrwert für Händler und Konsumenten zu schaffen."



Der 2005 gegründete Zahlungsanbieter Klarna bietet im Bereich E-Commerce Zahlungslösungen. Das Unternehmen arbeitet mit über 70.000 Händlern zusammen und ist mit 1.700 Mitarbeitern in 14 Ländern tätig.