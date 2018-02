%%%AGOF begrüßt Werbungtreibende und Agenturen im Vorstand%%%

Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung AGOF hat für Werbungtreibende und Agenturen eigene Sitze im Vorstand eingerichtet. So sollen beide Parteien noch direkter an den Entwicklungen und Entscheidungen beteiligt werden. Damit erweitert sich der AGOF-Vorstand um zwei weitere Mitglieder, einen Vertreter für die OWM (Organisation Werbungtreibende im Markenverband) und einen für den FOMA (Fachkreis Online-Mediaagenturen im BVDW) samt OMG (Organisation der Mediaagenturen).

Für die OWM wurde Kirsten Latour, Mitglied des OWM-Vorstands und Leiterin Media bei der MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, bestimmt, für FOMA und OMG gemeinschaftlich übernimmt René Lamsfuß, Stv. Vorsitzender des Fachkreises Online-Mediaagenturen (FOMA) und Chief Research Officer bei der Publicis Media GmbH, den Vorstandssitz.

"Ich freue mich, die Interessen der werbungtreibenden Unternehmen in der AGOF zu vertreten", sagt Latour. "Es kommt jetzt besonders darauf an, das Momentum zu nutzen, das mit der erfolgreichen Einführung der daily digital facts gewonnen wurde und auf dieser Basis zügig einen Markt-Standard für die Evaluierung von Online-Kampagnen zu entwickeln, der uns verlässliche Reichweiten- und Strukturdaten auch auf Werbemittelebene liefert und Parameter wie Sichtbarkeit und Ad Fraud mit abdeckt."

Und René Lamsfuß ergänzt: "Qualität in der digitalen Werbung setzt voraus, dass Werbungtreibende, Agenturen und Vermarkter gemeinsam an Standards arbeiten und diese nutzen. Der Fachkreis Online-Mediaagenturen im BVDW (FOMA) und die Organisation der Mediaagenturen (OMG) schätzen die Arbeit der AGOF seit Langem. Umso mehr freue ich mich auch persönlich, als Vertreter für die Mediaagenturen in den Vorstand der AGOF einzuziehen. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft für Qualität und Transparenz im digitalen Werbemarkt sorgen."