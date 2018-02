%%%Matthias Oppitz ist neuer Deutschlandchef bei Lidl%%%

Wechsel an der Spitze von Lidl Deutschland in Neckarsulm: Marin Dokozic hat den Disounter nach 16 Jahren, davon rund 2,5 Jahre als Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland, verlassen. Nachfolger ist Matthias Oppitz, 40, der die operative Verantwortung für das Deutschland-Geschäft übernimmt. Oppitz, der zusätzlich in der Lidl Stiftung dem neu geschaffenen Vorstandsbereich Lidl Digital vorstehen wird, soll das Thema E-Commerce mit dem Ziel einer stärkeren Verzahnung von stationärem und digitalem Geschäft weiter vorantreiben, teilte das Unternehmen mit.