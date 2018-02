%%%Hendrik Schweder wird neuer Kreativchef von RTS Rieger Team%%%



Hendrik Schweder (m.) mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von RTS, Tim Bögelein (l.) und Jörg Dambacher (Foto: RTS)

Hendrik Schweder übernimmt ab März 2018 die neu geschaffene Position des Kreativchefs bei RTS Rieger Team. Damit kehrt der vielfach preisgekrönte Kreative nach einer langen Zeit als Creative Director in Hamburg und Berlin bei den Agenturen Serviceplan Campaign Hamburg (seine letzte Station bis Herbst 2017), Heimat, TBWA und Jung von Matt wieder zurück zu seinen schwäbischen Wurzeln (RTS sitzt in Suttgart). Auf seiner persönlichen Referenzliste stehen internationale Auszeichnungen für Hornbach, Adidas, BMW, Metro International und viele mehr.

Tim Bögelein, geschäftsführender Gesellschafter von RTS Rieger Team, sagt dazu: "Wir sind stolz, einen Top-Kreativen wie Hendrik fürs B2B-Geschäft begeistern zu können und unsere Differenzierung im Markt damit weiter zu verstärken. Denn die Qualität unserer Arbeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns, damit wir Kunden zukunftsweisende Lösungen anbieten können.“

RTS Rieger Team ist nach eigener Einschätzung "Deutschlands bekannteste B2B-Agentur" und Teil von TBWA Deutschland. An den Standorten Stuttgart und Düsseldorf arbeiten insgesamt 100 Menschen für Kunden wie Arburg, Endress+Hauser, Heraeus, Henkel, Lapp Kabel, Renolit und Schaeffler.