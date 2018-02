%%%Marianna Just leitet das Marketing bei Hamburg Tourismus%%%

Die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) hat eine neue Marketingchefin: Marianna Just fungiert seit dem 15. Februar als Bereichsleiterin Marketing bei der Tourismusgesellschaft. Sie kommt von der Industrie- und Handelskammer Berlin, wo sie den Marketingbereich seit Januar 2017 neu aufgebaut hat. Davor war sie in leitenden Funktionen unter anderem im Bauer Verlag, bei Gruner & Jahr und für die Comdirect Bank tätig. Ihr Fokus lag dabei vor allem auf digitalen Projekten.

Bei der HHT verantwortet Just nun sämtliche Marketingaktivitäten im In- und Ausland für die Reisedestination Hamburg. Darunter fällt beispielsweise auch der Aufbau der neuen Abteilung Destination Management, die sich um die qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Tourismus in der Hansestadt kümmern wird. Just berichtet direkt an HHT-Geschäftsführer Michael Otremba.

Mit der Besetzung der Marketingleitung schließt die Hamburg Tourismus GmbH die personelle Besetzung für die zentralen Geschäftsbereiche ab.