%%%'Welt'-Korrespondent Deniz Yücel wird freigelassen%%%

Der 44-Jährige Journalist Deniz Yücel, der vor einem Jahr in Istanbul festgenommen wurde, wird freigelassen. Das berichtet die 'Welt', für die Yücel als Korrespondent tätig ist. Gegen ihn war in der Türkei wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt worden.

"Endlich hat das Gericht die Freilassung meines Mandanten beschlossen", twitterte Anwalt Veysel Ok. Das Gericht in Istanbul verfügte die Freilassung für die weitere Dauer des Verfahrens. Es wurde keine Ausreisesperre verhängt. Yücel befindet sich einstweilen noch in einem Gefängnisgebäude.

Die Bundesregierung bestätigte die Freilassung: Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte: "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert." Er dankte der türkischen Justiz und sagte, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe sich in den letzten Tagen "intensiv bemüht, zu einer Lösung beizutragen".

Axel Springer-Vorstandschef Dr. Mathias Döpfner sagt: "Wir freuen uns und sind unendlich erleichtert, dass Deniz Yücel nach mehr als einem Jahr in Haft endlich frei sein wird. Ich möchte allen danken, die mit unermüdlicher Energie für ihn da waren und sich für seine Freilassung stark gemacht haben – seinen Kollegen, seinen Freunden, der Bundesregierung und dort vor allem Sigmar Gabriel. Die große partei- und ideologieübergreifende Solidarität mit Deniz Yücel unterstreicht die Bedeutung von Pressefreiheit und unabhängigem Journalismus für unsere Gesellschaft. Sein Fall zeigt aber auch, dass wir immer wieder bereit sein müssen, beides zu verteidigen. Wir wünschen heute Deniz Yücel und seiner Frau, dass sie bald die schrecklichen Monate der Haft und Trennung hinter sich lassen und die lang vermisste Zeit miteinander in Freiheit genießen können."

Ulf Poschardt, Chefredakteur der 'Welt': "Wir sind unendlich glücklich und dankbar, dass Deniz nach einem Jahr hinter Gittern hoffentlich bald auf freiem Fuß ist. Unser Dank gilt Deniz für seine unerschütterliche Stärke und den Humor in düstersten Stunden, seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden und dem fantastischen, mutigen Anwalt Veysel Ok. Aber auch der Bundesregierung. Wir freuen uns für Deniz und denken an alle Kollegen, die dafür hinter Gittern sind, weil sie tun, was wir alle so gerne tun wollen: Journalisten sein, kritisch, unbestechlich, hartnäckig, leidenschaftlich."