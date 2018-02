%%%GWA-Vorstand: Anke Peters kommt für Dr. Michael Trautmann%%%



Anke Peters, neu im GWA-Vorstand (Foto: GWA)

Anke Peters, Geschäftsführerin bei thjnk Hamburg, wurde in den Vorstand des GWA (Gesamtverband Kommunikationsagenturen), Frankfurt, berufen. Sie tritt ab sofort die Nachfolge von Dr. Michael Trautmann (Chairman thjnk AG) an, der aus dem GWA-Vorstand ausscheidet. "Wir danken Dr. Michael Trautmann ausdrücklich für seine wegweisende Arbeit im GWA in den letzten Jahren und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Anke Peters“, so GWA-Präsident Benjamin Minack.



Anke Peters sagt über ihre neue Aufgabe: "Der GWA ist die vereinende Stimme unserer Branche und leistet für sie einen wichtigen Beitrag weit über deren Grenzen hinaus. Gegenüber der Wirtschaft und Politik, aber ebenfalls bei der Nachwuchsförderung. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle im GWA Vorstand diese Arbeit weiter voranzutreiben und junge Talente für Kommunikation und die Agenturbranche zu begeistern." Peters ist seit 2013 Geschäftsführerin Beratung bei thjnk Hamburg. Vorherige Stationen ihrer Karriere waren Saatchi & Saatchi, DDB Berlin, Crispin Porter + Bugusky Miami, Jung von Matt/Alster sowie Bartle Bogle Hegarty London.

Zum Hintergrund: Trautmann hat sich aus dem operativen Geschäft von thjnk weitgehend rausgezogen. Er wechselte aus dem Vorstand der Muttergesellschaft thjnk AG, die seit letztem Sommer zu 100 % WPP gehört, auf den Posten des Chairman.