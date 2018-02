%%%Frauke Riva grüßt als neue Leiterin Corporate Communications bei der K+S AG%%%

Bei der K+S AG in Kassel hat Frauke Riva die Leitung des Bereichs Corporate Communications übernommen. Die 46-jährige Riva war zuletzt als Head of Communications für die thyssenkrupp Industrial Solutions AG in Essen. Dort hat Tino Fritsch ihre Aufgaben übernommen. Bei K+S berichtet Frauke Riva direkt an Dr. Burkhard Lohr, den Vorsitzenden des Vorstandes. Frauke Riva, die an der Westfälischen Wilhelms-Universität In Münster studierte, war vor ihrem Engagement bei thyssenkrupp von 2013 bis Ende 2015 Leiterin U-Kommunikation bei der Steag GmbH. Davor arbeitete sie in gleicher Funktion von 2009 bis 2013 bei den Stadtwerken Leipzig.

Oliver Morgenthal, der bisherige Leiter des Bereichs Corporate Communications bei K+S, ist künftig für den Bereich Public Affairs zuständig sein. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung und seiner vielfältigen Kontakte im politischen Raum soll der 50-jährige Morgenthal den immer wichtiger werdenden Bereich Public Affairs weiter entwickeln. In seiner neuen Funktion wird er an Frauke Riva berichten.