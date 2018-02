%%%Agenturchef Ralf Hering ist tot%%%

Ralf Hering, Chef der Hering Schuppener Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH, ist tot. "Ralf Hering ist am 16. Februar im Alter von nur 61 Jahren völlig unerwartet an Herzversagen gestorben. Wir sind zutiefst erschüttert und furchtbar traurig. Ralf Hering war nicht nur einer der Gründer von Hering Schuppener – er hat der Gruppe ihren Charakter und ihr Wertegerüst gegeben. Sein Tod bedeutet für uns alle einen immensen Verlust. Wir sind in Gedanken bei Ralfs Familie. Wir fühlen mit seiner Frau und seinen drei Kindern. In Ralf Hering verlieren wir eine große Unternehmerpersönlichkeit. Dank seiner unternehmerischen Weitsicht hat Hering Schuppener ein breites und starkes Managementteam, das Stabilität und Kontinuität gewährleisten wird“, sagt Geschäftsführer Alexander Geiser.

Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Hering gründete 1995 den Standort Düsseldorf, den deutschen Hauptsitz von Hering Schuppener. An der Agenturgruppe mit weiteren Büros u.a. in Berlin, Frankfurt und Brüssel ist WPP beteiligt.