%%%Mindshare befördert Inga Tegelaers zur Geschäftsführerin und Head of FAST %%%

Mindshare hat Inga Tegelaers befördert und ihr die Leitung des im September 2017 neu gegründeten Future Adaptive Specialist-Teams (FAST) übertragen. Als Managing Director und Head of FAST Germany verantwortet die 38-jährige Digital-Expertin seit Januar 2018 den Auf- und Ausbau der neuen operativen Mindshare-Einheit für Adaptive Marketing. An der Spitze des 25-köpfigen Teams aus Search, Programmatic, Performance, Social und E-Commerce soll Tegelaers das Management und die erfolgreiche Umsetzung von datenoptimierten Echtzeit-Medienkampagnen "mit Hochdruck" vorantreiben, heißt es in einer Presse-Info. Unter ihrer Leitung bringe FAST umfassende Datenströme aus WPP-eigenen Erhebungen (z. B. der Kantar Group), der GroupM und 3rd Party Daten zum Einsatz, um Realtime-Insights zu generieren, Strategien zu adaptieren und Kampagnen mit Fokus auf individuelle Konsumenten-Anforderungen für die Ziele der Agenturkunden zu optimieren.

Mindshare-CEO Katja Anette Brandt: "Als Herzstück der Agentur entwickelt FAST unseren Adaptive Marketing Anspruch ständig weiter. Hierzu sind die FAST-Experten vollständig in die Kundenteams integriert. Sie leiten die Insights ihrer fortlaufenden Beobachtungen und Analysen direkt an alle Planer und das gesamte Beraterteam zurück. Gemeinsam werden so neue Chancen und Optimierungsmöglichkeiten identifiziert, von denen unsere Kunden direkt profitieren.“

Vor ihrer Beförderung war Tegelaers rund zehn Jahre in diversen leitenden Positionen bei Mindshare Deutschland mit einem digitalen Schwerpunkt tätig. Zuletzt fungierte sie als Head of Digital. Seit 2013 ist die studierte Diplom- und gelernte Werbekauffrau Mitglied der Mindshare-Geschäftsleitung. Zuvor sammelte Tegelaers Erfahrungen bei PHD, Zenithmedia und dem spanischen Unternehmen Diego Grohs y Golf S.L.