Christina Herzog wird Marketingchefin bei Opel

Christina Herzog, 45, übernimmt beim Autobauer Opel neue Aufgaben: Die bisherige Direktorin Marketing und Produkte für Deutschland, Österreich und Schweiz bei der Opel Bank wird mit Wirkung zum 1. März neue Direktorin Marketing bei Opel Deutschland. Damit verantwortet sie den gesamten deutschen Marketingbereich - inklusive dem Produktmarketing und der Kommunikation. Sie berichtet direkt an Jürgen Keller, Exekutiv Direktor Verkauf, Marketing und Aftersales Deutschland.

Herzog tritt nun die Nachfolge von Christian Löer an, der als Marketing-Direktor zu Jaguar Land Rover Deutschland wechselt. Der Rüsselsheimer Automobilhersteller ist ihr nicht unbekannt. Ihre Karriere startete die Diplom-Kauffrau als Account Managerin in verschiedenen Werbeagenturen. Anschließend heuerte sie als Media und Communication Manager bei Fiat und Alfa Romeo an. Nächste Station war Adidas, wo Herzog als Communication Manager Running arbeitete. 2011 übernahm sie dann das Marketing von Chevrolet Deutschland. Seit 2014 ist sie Direktorin Marketing und Produkte bei Opel Financial Services.