Mars Food Deutschland: Hans Bakker ist neuer Geschäftsführer

Hans Bakker, 38, hat Anfang Februar bei Mars Food Deutschland in Verden die Rolle das Geschäftsführers übernommen. Bei dem Hersteller von Marken wie Uncle Ben’s und Miracoli folgt er auf Matthew Austin, der das Unternehmen verlassen hat, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung in Großbritannien zu stellen. Vor seiner Berufung als Geschäftsführer war Bakker bereits in unterschiedlichen Leitungsfunktionen im Marketing in der Tiernahrungssparte von Mars auf nationaler und internationaler Ebene tätig, zuletzt als Marketing Director von Mars Petcare in Deutschland. Bakker ist seit 2003 im Unternehmen. In seiner neuen Funktion verantwortet der gebürtige Niederländer Bakker das operative und strategische Geschäft der Food-Sparte in Deutschland und ist außerdem Mitglied des europäischen Managementteams von Mars.





20.02.2018

