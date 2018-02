%%%Beta Film/ZDF-Joint Venture holt GoT-Producer Frank Doelger an Bord%%%

Für ihr im Herbst 2017 angekündigtes Joint-Venture haben Beta Films und ZDF Enterprises den hochkarätigen Producer Frank Doelger unter Vertrag genommen. Doelger, einer der Executive Producer der Top-Serie "Games of Thrones", wird künftig die neue Produktionsfirma leiten, die den Namen Intaglio Films trägt und in Berlin sitzt. Der viermalige Emmy-Preisträger Doelger berichtet an die beiden Geschäftsführer Moritz von Kruedener und Robert Franke, die für die wirtschaftlichen Belange zuständig sind.

Frank Doelger kommentiert seine Entscheidung mit den Worten: "Unter all den Angeboten, die an mich für die Zeit nach Game of Thrones herangetragen wurden, ist das Gemeinschaftsunternehmen von Beta Film und ZDF Enterprises bei Weitem das Interessanteste und kreativ Herausforderndste. Gestützt auf die beeindruckenden Ressourcen von Beta und ZDF Enterprises und ihre gemeinsamen Vision für Intaglio freue ich mich darauf, weiterhin sowohl Kreativkräften als auch aufstrebenden Talenten auf beiden Seiten des Atlantiks zusammenzuarbeiten."